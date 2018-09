Ag. Sepe: "Felice al Parma ma guarda alla squadra: vuole fare punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'agente di Luigi Sepe, Mario Giuffredi, è intervenuto telefonicamente ai microfoni di Radio Marte per parlare del suo assistito, limitatamente all'avventura appena iniziata al Parma: "Sepe è felicissimo a Parma perché finalmente è tornato a fare il suo lavoro. Non guarda molto alla sua prestazione, Sepe vuole fare punti, vincere con la sua squadra". L'estremo difensore, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, è alla quarta esperienza in Serie A: prima, oltre che negli azzurri di De Laurentiis, aveva militato nell'Empoli e nella Fiorentina.