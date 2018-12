© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Satin, intermediario per l'Italia di Patrik Schick, ha parlato del futuro dell'attaccante ceco a Tele Radio Stereo, smentendo un rientro alla Sampdoria per il giovane centravanti: "No, non succederà. Altri sviluppi? No, non credo che sia l’intenzione né del giocatore, né del club, quella di cederlo"