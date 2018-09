Ag.Simeone: "Futuro all'Inter? È solo questione di tempo"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

In Italia il suo nome resta sempre caldo. Che cosa pensa di un suo possibile approdo all'Inter in futuro? "Prima o poi... lo ha detto pure Diego. Credo che sarà questione di tempo, gli piace tanto il posto, l'ambiente, vivere a Milano. L'Inter è una squadra che gli piacerebbe tanto allenare. Ma è rimasto molto legato anche alla Lazio".

Natalia Simeone è agente del fratello Diego Pablo, tecnico dell'Atletico Madrid. Intervistata da Fuorigioco , il settimanale della Gazzetta dello Sport , Natalia ha parlato anche di un possibile futuro nerazzurro. "Con Diego ho un rapporto speciale - dice -. Siamo tre figli: lui è il più grande, poi vengo io, infine Carla. Da bambini giocavamo a pallone insieme e Diego non perdeva mai. Mio fratello ha grande rispetto per la mia professione, una grande fiducia".

