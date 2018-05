Ag. Skriniar: "E' felice all'Inter. Il futuro? Vale 70 milioni di euro"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Karol Csonto, agente di Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Sport.sk: "Per quanto riguarda il mercato estivo, non posso ancora dire cosa succederà dopo - ha ammesso il procuratore -. Abbiamo un contratto di quattro anni (con l'Inter ndr), ma tutto il mondo parla del giocatore. Ma è anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo, è solo per 70 milioni di euro. Il giocatore è felice all'Inter, e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come va l'ultima partita (Lazio-Inter decisiva per la Champions ndr), ma nel calcio è tutto è possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti a questo".