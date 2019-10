© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Thies Bliemeister, agente di Hwang Hee-chan del Salisburgo e di Heung-min Son del Tottenham: “Non ho mai portato un giocatore a Napoli, ma mi piacerebbe anche perché in azzurro ha giocato Maradona, il mio preferito. Ho avuto contatti col Napoli in passato, con dirigenti che non ci sono neanche più in società, ne approfitterò in questa sdoppia sfida col Salisburgo per parlare col Napoli. Son al Napoli? Perché no. Nel calcio mai dire mai. A Son piace l’Italia, il cibi e la gente italiana, non è facile muoverlo dal Tottenham perché costa tanto, ma un giorno, chissà…”.