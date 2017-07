Ag. Sosa: "Nessuna chiamata dal Boca. Vuole restare al Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di José Sosa, Favio Bilardo, ha parlato ai microfoni di Milannews.it della situazione del proprio assistito in uscita dal Milan e accostato negli ultimi giorni al Boca Juniors in Argentina: “L’intenzione è restare al Milan, quella del Boca è un po' una bugia. Non ci ha chiamato nessuno dal Boca, anzi, abbiamo pure un giocatore lì e i contatti con loro li abbiamo, ma non c’è stata nessuna telefonata. Sosa vuole restare al Milan, poi è vero che non si può mai sapere cosa succede fino alla fine di agosto, ma la voglia è di rimanere al Milan, è sempre stata questa”.