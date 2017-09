Ag. Spinazzola: “Gomez? Chiariranno tra loro, ora pensa all'Atalanta”

© foto di Federico De Luca

Davide Lippi ha parlato al microfono di Sportitalia, concentrandosi sul caso legato a Leonardo Spinazzola. “Sono contento per tutti i miei assistiti, da Caprari a Camporese. Per Spinazzola - ha detto l'agente - non è stata una estate vissuta benissimo, non ho niente di più da dire dopo mesi senza rilasciare dichiarazioni. Voglio sottolineare che Leonardo è un professionista serio, ha espresso un desiderio che non è stato possibile realizzare. Adesso è con la Nazionale, quando tornerà all'Atalanta si chiarirà col Papu dopo le recenti parole dell'argentino. Mi dispiace sentire che Spinazzola non sarebbe un professionista, perché non abbiamo mai fatto come altri calciatori. Quest'estate abbiamo visto certificati medici, con calciatori poi ceduti. Noi abbiamo espresso le nostre volontà, l'Atalanta non ha voluto accontentare il ragazzo. Ma succede, il ragazzo tornerà all'Atalanta per pensare solo alla Dea. I panni sporchi, se lo sono, si lavano in famiglia”.

Spinazzola come guarderà il capitano, Gomez, dopo le sue esternazioni? “Saranno cose che chiariranno tra loro, hanno giocato una stagione intera sulla stessa fascia. Non so come si guarderanno, come Gasperini risolverà la situazione. Credo che, in un modo o nell'altro, la situazione sarà risolta. Ora c'è una stagione da disputare, bisogna pensare all'Atalanta e alla Nazionale. Credo che tutto possa essere messa a posto, sia con l'Atalanta, con l'allenatore ed eventualmente anche con qualche compagno”.

Caprari è partito bene con la Samp. “Sono contento, può fare una grande stagione. Sono contento anche dell'affare Iemmello, può fare bene a Benevento e consacrarsi in Serie A”.