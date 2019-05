© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Sky del futuro del calciatore della Juventus, partendo però dalla situazione di Marcello Lippi. "Siamo vicini a chiudere un accordo con la Nazionale cinese, non è stato definito ma c'è volontà della Federazione di aprire un altro ciclo. Spinazzola ha un contratto importante con la Juventus. Ci sono molte squadre su di lui, non solo in Italia, anche all'estero. Non credo che la Juventus lo venda. Devo aspettare Paratici, lo vedrò nei prossimi giorni".