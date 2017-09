Ag. Strinic: "Il Napoli l'ha ceduto dopo aver avuto certezze da Ghoulam"

Intervenendo a Radio Crc, l'agente di Ivan Strinic, Tonci Martic, ha parlato della situazione del suo assistito: "Gli azzurri lo avevano bloccato in attesa del rinnovo di Ghoulam, poi quando hanno saputo che l'algerino aveva intenzione di restare Giuntoli e il presidente sono stati molto corretti, non era un momento facile, mancavano pochi giorni e il Napoli ci aveva fatto alcune proposte di rinnovo o prestito, ma la volontà di Ivan era quella di andare via ed è stato accontentato. Con questi due anni di panchina non era convinto di rimanere, non è facile giocare ad intermittenza, questa non titolarità gli è costata la Nazionale, ora cercherà di riprendersela per andare al Mondiale.

È stato un soldato fedele del Napoli, ha giocato quando c'era bisogno e ha sempre fatto bene, anche in partite importanti. Arrivò a zero con Benitez e fece molto bene, dopo sei mesi con Sarri ci arrivò una proposta importante da 10 milioni, quest'estate era arrivato il momento di cambiare aria, di Napoli conserverà sempre un buon ricordo.

A questo punto è certo il rinnovo di Ghoulam? Non spetta a me parlare di Ghoulam ma credo di sì, se ci hanno liberato dovrebbe arrivare presto la firma dell'algerino.

Sulla Sampdoria? In estate ha perso diversi giocatori importanti ma si tratta di un'ottima scelta, Genova è una bella piazza, Giampaolo è un buon allenatore, per Ivan è fondamentale sentire la fiducia del tecnico, a Napoli non la sentiva".