Ag. Sturaro: "7 squadre di A su Stefano ma potrebbe restare a Lisbona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Cittàceleste.it. "Addio certo dallo Sporting? No, non direi. Queste informazioni non mi risultano, anzi, lo Sporting continua ad essere una soluzione per il ragazzo. La Juve? Posso dire che in Serie A sono molte le società che lo vorrebbero. Sono anni ormai che è così. La Lazio? Mi creda ne ho sentite molte di società, ma con i dirigenti dello Sporting non abbiamo ancora deciso nulla. Comunque le dirò che sono 7 le squadre italiane. Brutto dire quali per questione di riservatezza dei direttori sportivi. La Lazio? Possibile che rientri tra queste…".