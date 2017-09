Ag. Sturaro: “La Juventus ha chiuso le porte a tutti i club interessati”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Titolare e protagonista sabato pomeriggio nella sfida contro il Chievo Verona, Stefano Sturaro ha ripagato la Juventus e la fiducia del tecnico Max Allegri. L'agente del centrocampista, Carlo Volpi, attraverso Tuttojuve.com ha parlato del suo assistito: “Sono contento per il ragazzo, che ha lavorato tanto e che ha qualità importanti. Non avevo dubbi sulla stima e sulla considerazione di mister e società, ribadita anche in questi mesi a Stefano. Siamo molto felici, non è stata una scelta quella di restare a Torino, è stata la Juve a chiudere la porta a tutte le società interessate. Quando ci sono tante società che bussano fa piacere, ciò dimostra che Stefano è un giocatore di valore". Sulla trasferta europea di Barcellona, il procuratore ha detto: “E' un grande punto interrogativo, sono curioso di vedere il confronto tra italiani e spagnoli dopo che la sfida tra le due Nazionali ha mostrato come loro siano più avanti di noi, anche a livello fisico. Sono curioso anche di vedere anche cosa farà Allegri, a livello di strategia e gestione degli uomini".