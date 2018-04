Ag. Sturaro: "Juve non è seconda al Real, Stefano è pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Volpi, agente del centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, ha parlato in vista della sfida tra i bianconeri e il Real Madrid ai microfoni di Tuttojuve.com.

Che gara si aspetta stasera? "E' una partita di cartello. Si affrontano la prima e la seconda della passata edizione della Champions League. Il calcio regala questi incroci".

Un'occasione di rivincita per la Juventus. "No, non è una rivincita, perché quella di Cardiff era una finale. È una sfida su 180 minuti che sicuramente vale una finale per chi passerà. Ma poi ci saranno altre partite per raggiungere Kiev".

Come si affronta e si batte questo Real? "Il Real Madrid si affronta con la compattezza dei reparti. Ci sono solisti che non possono essere limitati singolarmente. Però la Juve non è seconda al Real. La differenza la farà lo stato fisico delle contendenti".

Proprio contro il Real, Stefano ha fatto la sua migliore partita a livello europeo. "Non so se Stefano giocherà stasera, ma lui ama queste sfide. Se toccherà a lui si farà trovare pronto sia dall’inizio o subentrando. È nato pronto".