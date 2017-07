Ag. Sturaro: "La Fiorentina l'ha chiesto, ma la Juve crede in lui"

La Juventus non molla Federico Bernardeschi e nella trattativa con la Fiorentina potrebbe essere inserito il cartellino del centrocampista bianconero Stefano Sturaro. Il portale Tuttojuve.com ha contattato Carlo Volpe, agente del calciatore: "L'incontro con Corvino c'è stato. L'interessamento da parte della Fiorentina è vero, lo stesso Corvino e il mister Pioli lo reputano un profilo molto importante, ma questo interessamento rimarrà tale. Era una richiesta del direttore generale della Fiorentina - Pantaleo Corvino - averlo, ma la Juventus non ha manifestato interesse verso una sua cessione. Nella Juve nessuno è incedibile, ma la dirigenza ha dimostrato fermamente di credere in Stefano. Il ragazzo è totalmente concentrato sulla Juventus e sulla nuova stagione che sta arrivando. Fanno piacere gli interessamenti perché ti danno il metro del tuo lavoro, ma la Juve è la squadra che gli ha permesso di avere un palmares prestigioso all'età di 24 anni. Ha un rapporto col tifo bianconero molto importante", le parole di Volpi.