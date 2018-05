© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TuttoJuve.com, il procuratore di Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha parlato così della stagione e del futuro del centrocampista bianconero: "È da ormai quattro mesi che ha problemi fisici, ha cercato di superarli per far fronte alla causa della squadra, ma ad un certo punto si è dovuto fermare perché era impossibilitato ad allenarsi. Ha sempre fastidio, le vacanze serviranno per rimettersi in sesto. È stata un'annata in chiaroscuro, perché quando era in salute ha fatto bene. Il ragazzo è dispiaciuto. Domani? Fisicamente ha ancora dolore, ma non ho conoscenza di un suo eventuale impiego contro il Verona. Futuro? Lui ha tre anni di contratto e la Juve non ha mai pensato di cederlo. Stefano è juventino e la sua priorità si chiama Juventus, poi è sempre stravisto dalla società e dallo staff. Il ragazzo ha mercato all'estero, la Premier League lo segue sempre con attenzione ma anche alcuni club della Liga si sono mostrati interessati alle sue prestazioni".