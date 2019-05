Ag. Tadic: "Juve? Mi hanno chiamato in tanti per lui. Mai offerto al Real"

© foto di Giacomo Iacobellis

Intervistato dal portale Bernabéu Digital, l'agente di Dusan Tadic, Milos Malenovic, ha parlato così del futuro dell'attaccante dell'Ajax e del ritorno della semifinale di Champions in programma domani contro il Tottenham: "In questo momento Dusan è concentrato sulla partita più importante della sua carriera (domani col Tottenham, ndr). In questa stagione può vincere la Coppa d'Olanda e il campionato, oltre a centrare la finale di Champions. Poi analizzaremo tutto il resto. Lui all'Ajax è molto felice e Overmars mi ha già detto tante volte che quest'estate vuole tenerlo a tutti i costi".

È vero che è stato offerto al Real Madrid?

"No, siamo realisti. Molti club mi stanno chiamando negli ultimi mesi per parlare della sua situazione. Non ho bisogno di offrire un giocatore come Tadic sul mercato in questo momento".

Per lui si parla anche di Juventus, Bayern e PSG.

"Leggo rumors di questo tipo ogni giorno. Fa chiaramente piacere che sia accostato ai club più grandi del mondo, ma ora Tadic pensa solo all'Ajax".

Come si spiega la sua strepitosa stagione?

"Sta giocando in un club che gioca un calcio totale, questo è definitivamente il suo stile. Dusan capisce perfettamente il calcio di posizione, come creare superiorità in tutte le zone del campo. Se non comprendi ciò, non puoi giocare in una squadra come l'Ajax, il Barcellona o il Manchester City".

Cosa si aspetta dal ritorno della semifinale di Champions col Tottenham?

"Sarà una partita di massima intensità. Credo che le due squadre si lanceranno subito all'attacco. Secondo me andrà in finale chi segnerà per primo".