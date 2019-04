© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter sulle tracce di Nicolas Tagliafico? Il terzino argentino dell'Ajax potrebbe gradire la destinazione nerazzurra, ne ha parlato Ricardo Schlieper, che ne cura gli interessi assieme all'italiano Giovanni Branchini, ai microfoni di FcInterNews: “L’Inter e il calcio italiano sono sempre mete appetibili per i giocatori argentini. Non dimentichiamo, come sosteneva Borges, che noi siamo degli italiani che parlano spagnolo. Tutto è molto familiare, come stare a casa".