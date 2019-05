Ag. Tagliafico: "Mai sentito Inter e Napoli, fu proposto a Bologna e Parma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Tagliafico piace in Italia ma non solo. L'agente dell'esterno argentino dell'Ajax, attraverso le frequenze di Radio Crc, ha parlato del futuro del suo assistito. "La stagione dell'Ajax è stata stupenda. Sono partiti per vincere il campionato olandese, la Champions è stata difficilissima, ma sono state battute le big. Peccato per la sconfitta contro gli spurs, sarà comunque un'annata degna di essere ricordata. Tagliafico ha avuto qualche proposta, ma ha già rinnovato con i lancieri di Amsterdam, quindi resterà qui. L'Ajax vuole tenere i giocatori di questa fantastica stagione disputata", le parole del procuratore Ricardo Schlieper.

L'interesse dei club italiani. "Cosa ne penso di Inter e Napoli? Io e Giovanni Branchini abbiamo lavorato spesso in Serie A, ho provato a proporre Tagliafico al Bologna e al Parma tempo fa, ma non se ne fece niente. L'Inter e il Napoli non si sono mai fatte avanti per il mio assistito, per il futuro non escludo un'esperienza di questo genere. Ovviamente il Napoli per qualsiasi giocatore argentino è di grande simpatia, grazie a Diego Armando Maradona, ma la realtà del mercato è che il Napoli non si è mai fatto vivo nei confronti dell'Ajax. Magari un giorno si possono prendere in considerazione varie offerte, ma dipende dall'interesse delle squadre. Un prezzo? Al momento non ne ha uno ben definito", ha poi aggiunto l'agente di Tagliafico.