Nicolas Tagliafico è sempre più vicino a lasciare l'Ajax a fine stagione. L'esterno argentino, prossimo avversario della Juventus in Champions League, è da tempo nel mirino dell'Atletico Madrid. Il suo agente, Ricardo Schlieper, ne ha parlato ai colleghi di Sky: "È uno dei giocator più intelligenti con cui abbia mai lavorato. Il futuro? Pensa che sia il momento di provare una nuova esperienza in un altro campionato. Vuole migliorare e ho già rifiutato un'offerta di rinnovo. Ci sono tanti club che hanno chiesto informazioni, ma è presto per dire dove giocherà l'anno prossimo. L'Ajax vuole tanti soldi per lui e questo spaventa molte società, ma dobbiamo anche considerare che sta giocando una stagione eccezionale ed è anche il capitano dell'Argentina quando manca Messi".

Poi un retroscena.

"Prima di andare all'Ajax, avevamo trattato un possibile trasferimento al Parma o al Bologna, assieme a Giovanni e Giacomo Branchini".