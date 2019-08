© foto di Federico Gaetano

Fabricio Dornelles, agente dell'esterno dello Shakhtar Donetsk Taison, ha parlato a romapress.net del futuro del suo assistito: "Ci sono discorsi in corso, la Roma è interessata ed è possibile che l'operazione possa essere definita in questa settimana. Con lo Shakhtar non abbiamo ancora parlato del prezzo".