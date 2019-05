Ag. Todibo sul Napoli: "Non arriverà. Non sarebbe titolare in azzurro"

Bruno Satin, agente del difensore del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se va via dal Barcellona è soltanto per cercare un progetto in cui possa avere la possibilità di giocare 25-30 partite. Nel Napoli difficilmente potrebbe accadere una cosa del genere, difficile che trovi subito continuità. Sarebbe bello se potesse lavorare con Ancelotti, ma è chiaro che lui non potrebbe mai garantirgli tutte queste presenze. Ancelotti lo stima, lo so, e anche Giuntoli. Tra noi è diventato uno scherzo: "Me lo dai Todibo?". Ma noi pensiamo allo sviluppo del giocatore e oggi al Napoli non farebbe il titolare".