Bruno Satin, agente di Jean Clair Todibo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del suo assistito, che piace molto a Juventus e Napoli: "Ci sono tanti club importanti su di lui. Ora ha la possibilità di accordarsi per la prossima stagione ma per ora è al Tolosa e non voglio commentare per non creargli problemi in questa fase delicata".