Ag. Toloi: "Piace a tanti club. Difficile portarlo via dall'Atalanta"

Tra i protagonisti dell'Atalanta di Gasperini, Rafael Tolói è un giocatore che piace a diversi club. Ne ha parlato a Sky Sport 24 il suo agente, Alessio Ceccarelli: "Vedremo, sicuramente è un giocatore sul taccuino di diversi dirigenti. Per l'Atalanta però è un punto cardine della difesa, non sarà facile portarlo via. Vediamo cosa succederà".