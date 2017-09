Ag. Tonelli: "Cinque club su di lui, ma il Napoli non ha voluto cederlo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Radio Crc è intervenuto Marco Sommella, procuratore tra gli altri di Lorenzo Tonelli: "Resta a Napoli con lo spirito di un professionista che l’anno scorso ha firmato un contratto di 5 anni, purtroppo la scorsa annata è stata storta a causa di infortuni e acciacchi, quest’estate avevamo immaginato che potesse andare a giocare altrove anche per tutelare l’investimento del Napoli che ha speso circa 15 milioni, non l’ha chiesto solo la Samp, ma 4-5 squadre di cui anche un paio che giocano coppe Europee, ma il Napoli non lo ha voluto cedere, non so per quali motivi. Si giocherà il posto con i titolari, ci saranno tanti impegni, anche se non è in lista Champions, Giuntoli lo vede anche come riserva di vice Hysaj, Lorenzo ci crede un po’ meno, io pure.

Sull'altro suo assistito Nando Del Sole (talentino classe '98 acquistato dalla Juve)? I talenti napoletani purtroppo sono destinati ad andare fuori, d’altronde se nel Napoli gioca un unico napoletano, Lorenzo Insigne, qualche problemino ci sarà. Si tratta di un discorso complicato, abbiamo talmente tanti ragazzi di valore, in Spagna la base del successo sta tutta nell’impostazione della Masìa, della Cantera, fatte non a parole ma con i fatti, ma ripeto è un discorso lungo, ci vorrebbe una trasmissione intera".