Ag. Torreira: "Ho incontrato Giuntoli, Napoli in pole. Affare non è chiuso"

Attraverso Radio CRC ha parlato Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira che ha commentato le voci legate al Napoli del suo assistito. "Abbiamo incontrato due o tre volte Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position ma manca l’accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. Dobbiamo parlare e sistemare dei dettagli ma - ha proseguito - posso dire che la possibilità di firmare con il Napoli è vista di buon occhio. L’affare non è chiuso e non c’è nessun accordo: devo controllare un po’ tutto, anche i diritti di immagine per non evitare una trattativa troppo lunga. Posso dire che Torreira uscirà dalla Sampdoria, ma per valore e prezzo dovete parlare con la società”, ha detto il procuratore del calciatore in forza ai doriani.