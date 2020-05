Ag. Tripaldelli: "A gennaio lo voleva l'Atalanta. Non gli dispiacerebbe rimanere al Sassuolo"

Ospite delle pagine di GianlucaDiMarzio.com Luigi Lauro, agente del laterale classe 1999 del Sassuolo Alessandro Tripaldelli, ha parlato della situazione del proprio assistito: “A gennaio Atalanta su tutte e Torino si erano dette interessate a lui, sia per le potenzialità tecniche in un ruolo dove ci sono pochi profili a livello nazionale e internazionale, sia per le condizioni contrattuali. Purtroppo si è dovuto operare di ernia inguinale e non si è fatto nulla. Sarebbe rimasto fermo circa 25/30 giorni. Le squadre a gennaio hanno bisogno di giocatori già pronti. Il futuro? Abbiamo un ottimo rapporto con Giovanni Rossi e Giovanni Carnevali. Con loro valuteremo tutte le offerte che ci verranno proposte per la prossima stagione. Agiremo per il bene del ragazzo. A lui comunque non dispiacerebbe continuare ad essere allenato da De Zerbi”.