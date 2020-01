© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paschalis Tountouris, agente di Kōstas Tsimikas, terzino sinistro dell'Olympiacos, ha parlato a Radio Marte dell'interesse del Napoli per il giovane greco: "Parliamo di un giovane che a 23 anni ha già disputato più di 100 partite ad alto livello. Adesso gode di maggiore risonanza perché ha giocato in Champions, ma era forte anche prima. Tsimikas era uno dei giovani terzini sinistri più forti del panorama calcistico europeo anche prima di arrivare all’Olympiacos. Posso confermare l’interesse del Napoli, ma non posso dirvi altro e quindi confermare contatti col club. Tsimikas è un giocatore dal grande spessore fisico ed è molto bravo sul piano offensivo. per l’Olympiakos Tsimikas è un giocatore importante e non sarà facile convincerlo a privarsene a gennaio".