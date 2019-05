© foto di Andrea Rosito

Grande protagonista nella buona stagione del Cosenza, Gennaro Tutino rientrerà al Napoli ma fa gola in Serie A. Ne ha parlato il suo agente, Vincenzo Pisacane, a parmalive.com: "So che il ragazzo piace tanto alla società ducale, ma devo dire che ancora non ci siamo sentiti con il Direttore Faggiano. Ho avuto contatti con altri club di A, però. Si tratta di un calciatore importante, basti pensare che il Napoli ha appena rifiutato un'offerta di 8 milioni da un club di massima serie per lui".