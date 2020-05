Ag. Urzi: "Orgogliosi dell'interesse di un colosso mondiale come l’Inter"

Intervistato dai colleghi di FcInterNews.it, Maximiliano Gallo, procuratore di Augustin Urzi, ha parlato del suo assistito: "Se è pronto per l'Europa? Direi di sì. Preciso ancora una volta che sta benissimo al Banfield. Anzi, il suo sogno, prima della pandemia, era quello di proclamarsi campione d’Argentina con la sua squadra. In ogni caso è un tipo di calciatore che potrebbe fare benissimo, dopo ovviamente il giusto periodo di adattamento, anche nel Vecchio Continente. Ha una clausola importante? E' stata alzata da 20 a 30 milioni di euro. Fra gli estimatori Zanetti? Sì, mi è stato riferito che Zanetti abbia chiesto informazioni su di lui. Se sono felice? Chiaro, un eventuale interesse di un colosso mondiale come l’Inter non può che renderci orgogliosi".