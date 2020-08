Ag. Vagnoman: "Nessun contatto con l'Hellas. L'Amburgo non vuole privarsi del giocatore"

Il procuratore Pablo Esteban Cardoso intervistato da Calciohellas.it ha parlato del futuro del terzino Josha Vagnoman dell’Amburgo finito nel mirino dell’Hellas. Il club gialloblù sarebbe disposto a a mettere sul piatto quattro milioni di euro, a fronte di una richiesta di sei da parte dei tedeschi. “L’unica cosa che posso dire è che c’è stato un contatto con un intermediario, Gianluca Fiorini. Non con il Verona. L’Amburgo in questo momento non vuole privarsi di Vagnoman. Al momento non ci sono stati contatti tra il Verona e il giocatore. Ha un contratto fino al 2024 con l’Amburgo, che abbiamo rinnovato ad aprile. - continua Cardoso parlando delle caratteristiche del classe 2000 - Si tratta di un giocatore giovane, un nazionale u21 tedesco, che gioca prevalentemente sulla fascia destra. Ha un buon piede destro, ma sa usare bene anche il sinistro. Nel 3-4-3 del Verona potrebbe giocare sia nella difesa a tre, che come esterno di centrocampo. È un giocatore versatile e ha buona fisicità grazie ai suoi 190 cm d’altezza”.