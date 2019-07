Ag. Vavro: "Tare lo seguiva dallo Zilina. C'erano anche Roma e Atalanta"

© foto di Federico Gaetano

Martin Petras, agente del neo difensore della Lazio, Denis Vavro, ha parlato di come si è svolta la trattativa con la società biancoceleste: "Tare lo conosceva dai tempi dello Zilina. Diversi club erano interessati a Denis, io mi sono incontrato per la prima volta con la Lazio tre mesi fa. Ho capito subito che sarebbe stato il club ideale per lui. Ci eravamo lasciati con la promessa di portarlo a Roma. Sono stato anche in Inghilterra, poi c’era l’Atalanta che giocherà la Champions League, la Roma l’aveva seguito in cinque-sei partite. Ma il nostro interesse maggiore era rivolto alla Lazio”.