Ag. Verdi: "Intende rimanere a Bologna e io lo sottolineo per lui"

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha parlato del futuro del suo assistito ai taccuini dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino: "Se ha firmato un gol e un assist a Verona, è perché è estremamente sereno e tranquillo. Non potrebbe essere altrimenti, visto che sa perfettamente cosa vuole dal proprio futuro e dal mercato di gennaio. Intende rimanere a Bologna e io lo sottolineo per lui: rimaniamo, la decisione è presa e indietro non si torna. Qui ha trovato l’ambiente per lui ideale e pensa di poter fare ancora meglio. L’interesse di società importanti è arrivato anche a noi, ma lo abbiamo sempre bypassato perché il Bologna viene prima. A giugno valuteremo insieme al club quale sia la cosa più giusta per tutti".