Ag. Verdi: "Napoli? Non si è pentito. Sarà protagonista l'anno prossimo"

Donato Orgnoni, agente della scuderia Branchini che cura gli interessi, tra gli altri, di Simone Verdi, ha parlato delle voci di mercato che coinvolgono il trequartista del Bologna sulle colonne di Tuttosport: "Non si è pentito della rinuncia al Napoli. È un ragazzo eccezionale. Dovrebbe avere la stessa voglia di Cutrone e arrivare in alto. Sarà protagonista in estate: è un top vero e lo vedrete il prossimo anno".