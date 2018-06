Ag. Verissimo: "Ho sentito il Torino, ma attendo la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta l'edizione on line di Tuttosport, Maria Pereira, una degli agenti di Lucas Verissimo, ha parlato del difensore inseguito dal Torino anche in ottica Lazio: "Ho già sentito i dirigenti del Torino, ora vedremo cosa farà Tare. Verissimo può anche essere il sostituto di De Vrij, perché è elegante come l'olandese, ama impostare e anche come struttura fisica sembrano simili. Inoltre Lucas con Luiz Felipe formerebbe una bellissima coppia difensiva tutta brasiliana".