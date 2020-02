Ag. Vertonghen: "Juve? Non lo escludo. Ha 32 anni e grande voglia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle scorse settimane si era parlato dell’ipotesi Juventus per Jan Vertonghen, difensore in scadenza di contratto con il Tottenham. Ne ha parlato l’agente del calciatore, Tom De Sul, ai microfoni della testata olandese Het Laatste Nieuws: “Al momento, non abbiamo alcun accordo, ma non escludiamo nulla, siamo aperti a tutto. C’è molto interesse per Jan per prenderlo a zero, ma anche il Tottenham rimane un’opzione interessante per noi. La porta è ancora aperta. È ancora molto contento del Tottenham e si sente benissimo a Londra. Ha 32 anni, ma è ancora ambizioso, ha tanti obiettivi, come ad esempio Euro 2020".