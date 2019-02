© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Retroscena di mercato svelato dal procuratore di Domagoj Vida, difensore del Besiktas, ai taccuini del quotidiano turco 'Fanatik'. E' stato il difensore ucraino a rifiutare la Roma, non il Besiktas a far saltare il trasferimento del calciatore nella Capitale. Queste le dichiarazioni di Ugur Avadan: "L’offerta della Roma al Besiktas era vicina alle doppia cifra, quella dell’Inter leggermente inferiore. Anche l’ingaggio offerto dai giallorossi era più alto rispetto a quello che guadagna ora, ma ha detto no. A inizio stagione era arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita, pari al triplo del suo valore, ma ha rifiutato anche quella proposta”.