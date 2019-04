Ag. Younes: "Grande momento, complimenti a lui e al Napoli"

Nicola Innocentin, agente di Younes, su MC Sport 'Live Show' ha parlato del grande momento del suo assistito con il Napoli:

"I meriti vanno sia al ragazzo che al Napoli: hanno gestito al meglio il suo recupero dopo l'infortunio. All'inizio è stato utilizzato di meno per inserirlo gradualmente, poi finalmente è arrivato a disputare una partita intera. Ha convinto l'ambiente azzurro sotto tutti i punti di vista. Ancelotti ci punta, ha notato in lui fin da subito caratteristiche importanti. Ora sta confermando quanto ha sempre detto. Il suo ruolo? Si esalta al massimo in un 4-3-3 come attaccante esterno. A lui piace molto rientrare sul piede forte ma è molto duttile":

La prossima stagione potrà essere la sua?

"Ce lo auguriamo di cuore, quest'anno è stato molto travagliato. Speriamo che giochi tutte le partite che rimangono da qui alla fine della stagione per poi iniziare il ritiro al meglio".

Dall'Ajax escono sempre grandi giocatori...

"Conosco bene il club e la sua filosofia. Impongono la cultura del lavoro e una metodica precisa: questo nel tempo porta dei frutti. Poi come sempre ci sono dei cicli. Qualsiasi società, anche italiana, prenderà spunto dall'Ajax potrà raccogliere dei risultati".

De Ligt è da top club?

"Sì, la tranquillità con cui ha giocato contro Juve e Real testimionano quanto sia pronto".

Quale sarà il colpo estivo a livello italiano? Chiesa?

"Chiesa. Come de Ligt è pronto per fare un salto in avanti e mi auguro per lui che lo possa fare, per la Fiorentina chiaramente no, mi dispiacerebbe per i viola se dovesse andare via".