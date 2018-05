Ag. Zajc: "Molte chiamate da mercati più ricchi, non dall'Italia. La Samp..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miha Zajc, uno dei principali artefici della cavalcata promozione dell'Empoli, è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati nelle prossime sessioni di mercato. Il talentuoso sloveno ha suscitato l'interesse di numerose compagini, venendo accostato anche alla Sampdoria. Il suo agente, Jaka Lucu, ha fatto il punto sui rumors di mercato in un'intervista esclusiva rilasciata a Sampdorianews.net:

Il nome del suo assistito, nelle precedenti settimane, è stato accostato alla Sampdoria. Lei è stato contattato dalla società blucerchiata? "No, nessuno ci ha chiamato fino a questo momento".

Zajc, dopo l'ottima stagione con l'Empoli, vuole proseguire in Toscana e crescere ulteriormente o si sente pronto per una nuova esperienza? E nel caso la Sampdoria potrebbe essere una meta gradita? "Abbiamo ricevuto molte chiamate da mercati più ricchi, non ancora dall'Italia. Però, allo stesso tempo, abbiamo iniziato a parlare coi dirigenti azzurri per ridiscutere i termini contrattuali. Miha è un giocatore molto importante per l'Empoli. Inoltre apprezziamo molto la filosofia calcistica di Andreazzoli: grande allenatore e grande uomo che ha capito e apprezzato le qualità tecniche e creative del ragazzo. Samp un passo in avanti? Probabilmente lo sarebbe".

Però in questo momento lui è felice di rimanere a Empoli? "Vedremo cosa dice il mercato. Tutto è possibile".

Crede che con Giampaolo, tecnico in grado di valorizzare al meglio i giovani talenti, potrebbe migliorare ulteriormente? "Miha ha un enorme potenziale e può ancora crescere molto. Ma è anche un ragazzo intelligente che ama apprendere, inoltre intuisce al volo chi può aiutarlo a maturare ancora di più come giocatore”.