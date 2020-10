Ag. Zaniolo: "Non solo Juve, tutti i top club interessati. Ma Roma è l'ambiente giusto per lui"

Senza l'infortunio al ginocchio, per Nicolò Zaniolo si sarebbero potute aprire le porte del calciomercato. Il suo agente Claudio Vigorelli, in un'intervista Tuttosport, ha parlato così della situazione del talento della Roma: "Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l'infortunio, il Covid e l'avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari. Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l'Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Il futuro? Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l'ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l'infortunio. Poi quel che sarà il futuro si vedrà...".