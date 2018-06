Ag. Zapata: "Vuole resta alla Samp. Rapporto speciale con la tifoseria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Villarreal, agente dell'attaccante della Sampdoria Duvan Zapata, ha parlato a sampdorianews.net facendo il punto della situazione sul colombiano: "Duvan sta bene, ha già recuperato e si sta riposando in attesa dell'inizio della seconda stagione con la Sampdoria. La delusione per la mancata convocazione al Mondiale? In prima battuta è rimasto molto colpito come naturale che fosse, ma in questo momento la sua mente è già proiettata al prossimo campionato in blucerchiato perché desidera lasciare un'impronta alla Samp. C'è un rapporto speciale con la tifoseria doriana. Duvan è molto felice di quanto avvenuto nella passata stagione ed è desideroso di disputare un campionato migliore. Le voci di mercato? In tanti hanno riportato certi rumors, ma concretamente non c'è mai stato nulla. Nessuno mi ha finora contattato. Futuro ancora alla Samp? Il suo desiderio è restare alla Samp e raggiungere obiettivi importanti. Al termine della prossima stagione vedere cosa succede perché Duvan si trova a proprio agio in blucerchiato".