Ag. Zaza: "Nessuna chiamata dal Milan, ma il ritorno in A è una possibilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza è tra i nomi più caldi di queste prime settimane di mercato. Il padre-agente Antonio ha rilasciato una breve dichiarazione ai taccuini de ilmilanista.it, commentando così i rumors sul possibile ritorno in Serie A dell'attaccante del Valencia: "Non so cosa dire, da Milano non ci ha chiamato nessuno per il momento. Un ritorno in Serie A? Vedremo, è una possibilità, ma per ora non ci sono novità". Zaza in Italia è stato accostato a Milan, Torino e Sampdoria.