Ag. Zerbin: "In estate torna al Napoli, poi sarà girato in Serie B"

© foto di Federico Gaetano

Alessio Zerbin è pronto per il salto. Dopo aver collezionato 22 presenze, 1 gol e 2 assist con la maglia della Viterbese in Serie C, l'attaccante classe '99 di proprietà del Napoli giocherà probabilmente in Serie B nella prossima stagione. L'agente Furio Valcareggi, attraverso le frequenze di Radio Marte, ha detto: "Le cose stanno andando molto bene, in estate tornerà alla base e l'obiettivo sarà dimostrare il suo valore altrove, magari proprio in Serie B".