Ag. Zidane: "Non andrà in Premier. Juve? Potrebbe essere"

Lo storico agente di Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, ha rilasciato un'intervista al Journal du Dimanche. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: "Non penso che andrà in Inghilterra. La Premier non è compatibile con il suo stile, ho discusso con lui e non è interessato. La Juventus? C'è una storia, potrebbe essere. Zidane vuole lasciarsi sedurre da un club del suo cuore, da un progetto magnifico. La prossima squadra di Zinedine non sarà però necessariamente una grande d'Europa".