© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alan Prudnikov, agente di Oleksander Zinchenko, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della situazione legata al calciatore del Manchester City. "Non è ancora abbastanza per essere felici, ma la situazione è migliore rispetto a due mesi fa. Ha giocato tre gare in Champions, abbiamo apprezzato queste chances che ha avuto, lui ha bisogno di questo per crescere. Noi siamo sempre aperti per possibili soluzioni diverse per il ragazzo, in questo mercato di gennaio però il City non vuole cederlo perché hanno bisogno di lui, ma comunque restiamo alla finestra per ascoltare altre proposte, specie per l’estate. La vedo dura in questa sessione. Siamo rimasti in contatto col Napoli da quell’ultimo incontro nell’estate 2017, i rapporti sono ottimi ma rispetto all’epoca il prezzo del ragazzo è cresciuto molto, oggi andarlo a prendere è complicato, il Napoli per lui resta una graditissima opzione ma c’è bisogno di un accordo tra i club", ha detto.