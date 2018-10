Ag. Ziyech: "Spero vada in un club migliore della Roma, come l'Arsenal"

L'agente di Hakim Ziyech, René Van der Gijp, ha parlato a Voetbal Primeur del futuro del suo assistito, in estate cercato con insistenza dalla Roma ma rimasto all'Ajaz: "Nel futuro di Hakim spero ci sia un club migliore della Roma, come ad esempio Arsenal o Liverpool. L'offerta dell'Everton? Sarebbe pazzesco per il ragazzo, non dovrebbe andare all'Everton, che cosa va a fare lì?" .