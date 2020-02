vedi letture

Aggrappata a Ronaldo: il 2020 di CR7, con una media gol pazzesca

La Stampa oggi in edicola racconta il 2020 a una media esagerata di Cristiano Ronaldo. Otto partite e dodici reti, "rompe gli equilibri senza fare follie". Ecco il marchio CR7. Senza entusiasmare, la Juventus sa di poter contare sul suo gioiello. Per Ronaldo ogni occasione è buona per arrotondare le statistiche e se i 35 anni consigliano di dosare le energie, ecco che ogni volta dà una prova contraria.