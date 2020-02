Aggressività e spirito di gruppo: come Nicola ha cambiato il Genoa

© foto di Federico De Luca

Come ti cambio il Genoa. Alzi la mano chi avrebbe immaginato che dalle ultime due partite in trasferta contro la Fiorentina e contro l’Atalanta il Grifone potesse uscire con due punti. Due pareggi che fanno morale e muovono la classifica, frutto di due prestazioni molto positive con un piccolo rammarico al “Franchi” per quello che sarebbe potuto essere e non è stato dopo il gol fallito da Pinamonti. E’ indubbio come si inizi a vedere la mano di Davide Nicola, il quale ha ereditato una situazione di classifica molto difficile. La task force per la salvezza del Vecchio Grifone è stata creata, e il suo condottiero è il tecnico piemontese. Punto cardine del “Nicola pensiero” è sostituire immediatamente l’io con il noi, per remare tutti, indistintamente dai ruoli che si ricopre, verso un’unica direzione.

Compattezza e aggressione ai portatori di palla - Tante le novità apportate dal nuovo allenatore al gruppo. I reparti appaiono molto più compatti, con i giocatori che si spostano in gruppo per poter chiudere le linee di passaggio agli avversari. L’esempio più lampante è stato domenica a Bergamo con le fonti di gioco dell’Atalanta di Gasperini fermate dal movimenti dei giocatori rossoblu. Alla compattezza va aggiunta anche l’aggressione alta ai portatori di palla avversari con una riaggressione immediata qualora la sfera viene persa in fase di costruzione di gioco. Non è un caso che la quantità di palloni recuperati è aumentata sensibilmente: si passa dai 77,12 e 76,22 recuperi in media rispettivamente con Andreazzoli e Thiago Motta agli 84,8 con Nicola.

Verticalizzazioni e il ruolo di Schone - Novità anche alla fase di sviluppo dell’azione. L’idea dello staff tecnico è quello di far partire l’azione da Perin per poi procedere alla ricerca della verticalizzazione palla a terra alla ricerca degli attaccanti. Ruolo fondamentale nella fase di costruzione lo ha anche Lasse Schone. Il centrocampista danese adesso è un punto inamovibile della formazione rossoblu canalizzando il gioco attraverso i sofisticati piedi dell’ex Ajax, autentico colpo di mercato del Genoa nella finestra estiva di trattative.

Fare punti in ogni campo - Dalla tattica alla mentalità. Davide Nicola nelle passate conferenze stampa ha spesso detto come le due situazioni siano correlate. La squadra rossoblu da subito ha messo in campo lo spirito combattivo del suo allenatore, concentrando tutte le attenzioni su sé stessi senza pensare alle avversarie di turno e mettendo in campo la carica giusta per portare a casa punti. L’esempio più lampante, oltre al cerchio dopo la gara di esordio contro il Sassuolo, anche l’abbraccio molto vigoroso scambiato fra il mister e Perin al termine del match di Firenze. Del resto il volere del tecnico è quello di andare a fare punti, che più va avanti la stagione e più sono pesanti, indistintamente su ogni campo e contro qualsiasi avversario. Solo così ci si può lottare per raggiungere l’obiettivo primario della stagione. Salvare il Genoa.