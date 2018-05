Ag.Kondogbia: "Non ne poteva più dell'ambiente nerazzurro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adesso è ufficiale. Geoffrey Kondogbia è a tutti gli effetti un giocatore del Valencia. Contattato dai colleghi di Fcinternews.it, Evans Kondogbia, fratello e agente del giocatore, parla del riscatto da parte del Valencia e dell'esperienza in nerazzurro: "Siamo felici. In Spagna sta benissimo. Come la sua famiglia. Tutti gli aspetti sono positivi. Da quello legati al calcio fino al clima. Mio fratello è un tipo tranquillo. Gli piace trascorrere il tempo a casa e ama che i suoi bambini possano svagarsi in spiaggia o al parco. Tutto questo lo porta a essere molto contento lì dov’è. Geoffrey parla benissimo di Spalletti, sostiene sia bravissimo. Ma purtroppo è arrivato tardi. Lui non ne poteva più dell’ambiente dell’Inter e di quello italiano. Fosse stato per il mister non sarebbe partito, anche per via della rosa non così ampia dei nerazzurri. Ma gli era stato comunicato come non sarebbe stato titolare. Geoffrey voleva essere protagonista per il Mondiale, per questo ha lasciato Milano. Ha disputato una gran bella stagione. Mi hanno chiamato squadre inglesi, spagnole e addirittura una italiana, ma non le dirò quale. La sua priorità è sempre stata il Valencia. Se non fosse rimasto lì, avrebbe avuto tante altre soluzioni per il suo futuro".