Agnelli alla stampa spagnola: "Dopo Real-Juve VAR il prima possibile"

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, al termine della sfida contro il Real Madrid s'è soffermato sulla questione VAR anche ai taccuini della stampa spagnola. Questo il pensiero del numero uno del club bianconero: "Per me non era rigore ma ora, alla fine, non fa più alcuna differenza. Ciò che è evidente è che adesso abbiamo la tecnologia per rivedere il gioco immediatamente. L'arbitro ha la tecnologia per rivedere tutto subito. Oggi, un errore a fine gara per noi significa dover uscire dalla competizione. E se abbiamo questa tecnologia, credo sia meglio per l'arbitro avere la possibilità di rivedere tutto. Io non credo fosse rigore, ma chiaramente tutti hanno opinioni differenti. Però se avessimo la tecnologia, si potrebbe ricontrollare. E alla luce della gara di stasera, sarebbe un bene se la UEFA introducesse la VAR il prima possibile nelle competizioni europee".

