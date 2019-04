© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il punto sul futuro della panchina della Juventus arriva dalle colonne di Sportmediaset: in settimana l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, si va verso la conferma del tecnico, Didier Deschamps unica alternativa credibile. Rimane il sogno Pep Guardiola. In casa Juventus, peraltro, come ogni anno in questo periodo, le parti devono capire se la visione è la stessa dal punto di vista degli obiettivi, della filosofia e del mercato. Tutti aspetti che vanno oltre il discorso su un eventuale rinnovo del contratto, per il momento questione secondaria per Allegri che potrebbe anche accettare di andare a scadenza nel luglio 2020.