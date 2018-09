Agnelli annuncia: "Via libera a una terza competizione europea dal 2021"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli, in qualità di presidente dalla ECA (The European Club Association) ha annunciato importanti novità a livello di competizioni europee: "In attesa dell'approvazione dell'esecutivo UEFA, abbiamo dato il via libera per introdurre una terza competizione, portando a 96 il numero complessivo di partecipanti, a partire dalla stagione 2021/22".